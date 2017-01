Goianão: Corrida pra arrumar a casa

A pouco mais de duas semanas do início do Campeonato Goiano, no dia 28, três estádios do interior do estado continuam sem condições plenas de uso. Em Goianésia, Iporá e Rio Verde, as casas dos times que levam os nomes das cidades passam por reformas, que, segundo expectativas dos clubes, devem ser concluídas às vésperas da estreia no torneio.O início das adequações foi feito co...