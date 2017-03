Goianão: Atlético joga por vitória e tabu no Sul

Domingo, às 16 horas, o Atlético volta a enfrentar o Itumbiara, fora de casa, no Estádio JK. O Dragão necessita da vitória para seguir na briga por vaga à semifinal do Estadual. Em jogo, o Atlético também coloca uma escrita de quase dez anos sem ser derrotado pelo Gigante da Fronteira. A última vez, ou melhor, no plural, as últimas vezes, foram no Estadual de 2008, ...