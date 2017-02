Goiânia terá competição de MMA com ingressos a partir de R$ 45,00

Já estão à venda os ingressos para o Titans Fighters Champions, que será realizado no dia 10 de março, no Oliveira's Place, em Goiânia. O valor da entrada varia entre R$ 45,00 (pista) e R$ 500,00 (camarote), dependendo da área escolhida.

A atração principal do evento será a disputa do cinturão Titans Champions, marcada entre os atletas Carrasco x Melquizael "do Pará". No total, serão sete disputas, com a participação de seis goianos e seis desafiadores de outras regiões, inclusive representantes do Tuf Brasil.

A expectativa é que cerca de 1500 pessoas assistam a competição.

A realização é dos empresários Hugo e Victor Hunteberg, com o apoio das Federação MMA/GO, Confederação Nacional de MMA, World MMA Council Fights e Conselho Mundial de Esportes de Combate (WCCS).