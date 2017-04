Goiânia não será uma das cidades-sede da Copa América de 2019

Após ficar fora da relação de cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 e ter garantias de que sediaria a Copa América de 2019, Goiânia não foi selecionada para receber a principal competição de seleções do continente daqui a dois anos.

De acordo com o site Globoesporte.com, após uma reunião entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) na última terça-feira (25), seis cidades foram definidas como sedes da Copa América. São elas: Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Mineirão), São Paulo (Arena Corinthians e Allianz Parque), Salvador (Fonte Nova), Brasília (Mané Garrincha) e Porto Alegre (Beira-Rio).

São Paulo será a única cidade com dois estádios recebendo a competição. Duas capitais brasileiras no Nordeste - Fortaleza (Arena Castelão) e Recife (Arena Pernambuco) - ainda estão na disputa pela última vaga para sediar o torneio. Segundo o Globoesporte.com, a capital do Ceará é favorita para ficar com ela.

A Conmebol confirmou ainda nesta quarta-feira (26), em seu Congresso, que a Copa América de 2019 contará com 16 seleções. Além das 10 equipes da América do Sul, haverá seis seleções convidadas. Cogita-se até dar convite a seleções europeias.

Esta será a última edição do campeonato em ano ímpar. A partir de 2020, a Copa América será sempre disputada em anos pares, coincidindo com os anos de disputa da Eurocopa.

Relembre

Em 2011, durante a passagem da seleção brasileira pela capital goiana para um amistoso contra a Holanda, no Serra Dourada, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, prometeu que cidades como Goiânia e Belém, que não sediaram a Mundial de 2014, receberiam a Copa América.

À época, o torneio no Brasil seria realizado em 2015, mas um acerto com o Chile, que receberia a competição em 2019, oficializou a inversão de países-sede.

Assinaram o acordo de troca os então presidentes das confederações brasileira e chilena, José Maria Marin e Sergio Jadue. Hoje, ambos estão presos nos Estados Unidos e as garantias não se cumpriram.