Goiânia decepciona e perde chance de voltar à elite; Anapolina garante retorno

O Goiânia chegou perto, mas amargará mais uma ano na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Na tarde deste domingo (6), a equipe alvinegra precisava de um empate diante do Grêmio Anápolis, no Estádio Olímpico, para garantir vaga na elite estadual. No entanto, a equipe de visitante foi mais efetiva, venceu por 2 a 0 e ficou com a vaga na final do campeonato e na 1ª Divisão.

O outro finalista é a Anapolina, que fez valer a vantagem que tinha do empate. Assim, o 1 a 1, diante do Trindade garantiu à Xata o retorno à elite - diferente do Goiânia, que está desde 2008 na Segundona, a Rubra foi rebaixada em 2016 e, além de retornar, disputará o título contra um adversário local, o Grêmio Anápolis.

No jogo do Olímpico, a torcida alvinegra pequena, envelhecida, mas exigente, ganhou reforço de torcedores de outros clubes da capital. Nem assim o Galo conseguiu se impor. Rodrigo Mucuri abriu o placar para o Grêmio aos 48 minutos do primeiro tempo.

Na base do desespero, na etapa final, o alvinegro se lançou ao ataque. O time abriu espaços para os contra-ataques e Clayton Sales, de pênalti, marcou o segundo gol dos visitantes, aos 24 minutos, decretando o prolongamento da sina do Galo na Divisão de Acesso do Goianão.

Em Anápolis, o jogo tenso entre Anapolina e Trindade teve a Rubra abrindo o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Peninha chegou a empatar, aos 25 da etapa final, mas a reação foi insuficiente para o Tacão.

A decisão da Divisão de Acesso ocorrerá entre Anapolina e Grêmio Anápolis. A Federação Goiana de Futebol (FGF) deve confirmar a data dos dois jogos em breve.