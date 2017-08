Goiás volta a estádio em que tem baixo aproveitamento na Série B

Logo que reassumiu o comando técnico do Goiás, Silvio Criciúma revelou o desejo de voltar a mandar os jogos no Serra Dourada, onde o alviverde volta a jogar no dia 6 de setembro, quarta-feira - enfrenta o Paraná, pela 23ª rodada da Série B. Argel Fucks havia optado pelo Estádio Olímpico.

Com capacidade para cerca de 42 mil pessoas, o Serra Dourada poderia ser uma ótima opção para quem precisa do apoio da torcida para tentar reverter a fase ruim. Mas o retrospecto do Goiás no local não é animador e o clube ainda cumprirá uma partida de punição que recebeu para jogar com portões fechados.

Dos 9 jogos como mandante que fez no estádio, teve 5 derrotas, 1 empate e apenas 3 vitórias, sendo a mais expressiva a goleada por 4 a 1 sobre o Boa Esporte pela 7ª rodada. Foram 10 pontos conquistados dos 27 disputados e um aproveitamento de 37% do Goiás no Serra Dourada na Série B.

No Olímpico, o Goiás fez dois jogos, ganhando um e empatando outro. Conquistou 4 pontos no local e teve aproveitamento de 66%, quase o dobro do que conseguiu jogando no Serra.

No quesito casa, o Vila Nova tem aproveitado seus jogos no Serra Dourada. Ao todo, o Tigrão recebeu 9 partidas no local - venceu 6, empatou 2 e saiu de campo derrotado só uma vez. Tem até aqui 20 pontos e aproveitamento de 74% no local durante a Série B.

Além disso, ainda venceu um clássico contra o Goiás por 2 a 0, mas não era mandante. No jogo, houve briga de torcida que resultou em punição para os dois rivais no campeonato. O Tigre volta ao Serra Dourada no dia 15 de setembro, contra o Luverdense, pela 24ª rodada da Série B.

No único jogo que o Vila mandou no Olímpico, saiu com 1 ponto no empate contra o Criciúma.

Os números, de certa forma, estão refletidos na tabela de classificação. No G4 há várias rodadas, o Vila Nova conseguiu vitórias contra adversários diretos como Inter e América-MG (líder e vice-líder da Série B, respectivamente), que vieram a Goiânia e não tiveram vida fácil dentro do Serra.

Na contramão disso, o Goiás, que está à beira da zona de rebaixamento,perdeu no Serra Dourada para o ABC, atual lanterna da competição.



Goianos no Serra Dourada na Série B

-Vila Nova

Vitórias:

3x1 Guarani

2x0 América-MG

3x2 Paraná

2x1 Internacional

1x0 Boa Esporte

2x0 ABC

*Venceu o Goiás em um clássico por 2 x 0, mas era considerado visitante

Empates:

0x0 Juventude

1x1 Ceará

Derrotas:

0x1 Náutico

-Goiás

Vitórias:

2x1 Santa Cruz

4x1 Boa Esporte

3x0 CRB

Empates:

1x1 Brasil de Pelotas

Derrotas:

0x1 Figueirense

1x2 ABC

0X2 Vila Nova

0x1 Londrina

0x2 Oeste