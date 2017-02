Goiás vence Rio Verde na Serrinha e lidera grupo no Goianão

Se aproveitando do faro de gol e oportunismo de seu camisa 9, o Goiás conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Goiano ao bater o Rio Verde por 2 a 0, nesta quarta-feira. A noite na Serrinha foi do atacante Léo Gamalho, que marcou dois gols aproveitando rebote do goleiro Tom.

O atacante ouviu a torcida esmeraldina o chamar de “matador”. Não é por menos, com os dois gols anotados, Léo Gamalho assumiu a artilharia da competição com três gols. Além disso, o jogador é dono de uma média invejável: 14 gols em 19 jogos com a camisa do clube.

Com a vitória, o Goiás chegou a quatro pontos na tabela de classificação e lidera o Grupo A, mas ainda pode ser ultrapassado pelo rival Vila Nova no complemento da segunda rodada. O Rio Verde, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo B com um ponto ganho.

O Goiás volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, no Serra Dourada, para fazer clássico com o Atlético. O técnico Gilson Kleina poderá contar mais uma vez com o volante Victor Bolt que cumpriu suspensão automática. Na mesma data e horário, o Rio Verde enfrenta o Itumbiara no Estádio JK, em Itumbiara.

O jogo

Acima ou não do peso ideal, o atacante Walter era atração na Serrinha. Com a braçadeira de capitão e titular da equipe, o camisa 18 foi responsável pelos primeiros lances de efeito na partida. Na ponta direita, o atacante arrancava aplausos da torcida a cada toque na bola.

O Goiás se lançou ao ataque aos sete minutos. Após um bombardeio, Everton Sena e Walter tiveram chance de abrir o placar, mas a defesa e a trave salvaram a pele dos visitantes. O Rio Verde só chegou de forma perigosa aos 15 minutos. O zagueiro Fábio Sanches vacilou e Léo Guerreiro avançou em direção ao gol. No entanto, ao tentar driblar o goleiro Marcelo Rangel, o camisa 1 levou a melhor.

O Goiás voltou ao ataque aos 21 minutos através de cobrança de escanteio de Paulinho. A bola encontrou a cabeça de Léo Gamalho, mas o desvio saiu fraco e Walter não conseguiu concluir a gol. No minuto seguinte, o camisa 18 dominou bonito no peito, mas carimbou a defesa dentro da área.

A pressão dos mandantes deu fruto aos 24 minutos. O meia Jean Carlos experimentou de fora da área. A bola tomou efeito e dificultou a vida do goleiro Tom, que rebateu para Léo Gamalho aproveitar rebote de forma oportunista e abrir o placar na Serrinha. Oito minutos depois, Gamalho tentou ampliar, mas Tom fez ótima defesa. O Goiás foi para o intervalo com vantagem.

O Goiás voltou para o segundo tempo no ataque e quase ampliou aos três minutos. O meia Jean Carlos cobrou falta com veneno, mas Tom caiu para fazer a defesa. Aos 13, Pedro Bambu fez boa jogada e passou perto de marcar o segundo.

Mas quem ampliou o marcador foi mesmo o atacante Léo Gamalho, aos 21 minutos. Após jogada de Pedro Bambu, quase uma repetição do lance que originou o primeiro gol. Jean Carlos chutou e Tom rebateu. O camisa 9 do Goiás estava em cima do lance para conferir o rebote.

O técnico Gilson Kleina aproveitou para promover as estreias do meia Tiago Luís, do volante Toró e do atacante Medina. O Goiás ainda chegou com perigo em pelo menos duas oportunidades, mas o goleiro Tom evitou um placar mais elástico.

Ficha técnica

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Hugo Correia e Christian Passos

Goiás: Marcelo Rangel; Hélder, Fábio Sanches, Everton Sena e Paulinho; Pedro Bambu, Léo Sena e Jean Carlos (Toró); Walter (Tiago Luís), Carlos Eduardo (Medina) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

Rio Verde: Tom; Bruno Leite, Hebert, Rogério e Bruno Oliveira; Bruno Sabino, Cléber, Pierre e Roger Guerreiro (Romano); Léo Guerreiro (Saulo) e Gabriel (Mário Neto). Técnico: Edson Porto

Gols: Léo Gamalho aos 24’ do 1º tempo e aos 21’ do 2º tempo (Goiás)

Cartões Amarelos: Hélder (Goiás)

Público: 1.201 pagantes

Renda: R$ 16.235,00