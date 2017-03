Goiás vence o Boa Esporte por 3 a 2 e avança na Copa do Brasil

O Goiás precisou passar pela emoção dos pênaltis para avançar à 3ª fase da Copa do Brasil. Após empatar sem gols no tempo regulamentar, o time esmeraldino levou a melhor sobre o Boa Esporte e com Marcelo Rangel inspirado venceu por 3 a 2.

Na próxima fase, o Goiás enfrenta o vencedor do confronto entre Ponte Preta e Cuiabá, que será realizado nesta quinta-feira. Na 3ª fase da Copa do Brasil, os jogos serão eliminatórios em ida e volta, sendo que a ida está marcada para próxima quarta-feira.

O Goiás volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, na Serrinha, para enfrentar o Goianésia pela terceira rodada da 2ª fase do Campeonato Goiano. O Boa Esporte volta a campo no domingo, às 11 horas, para receber o Uberaba pelo Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

O jogo

Jogando fora de casa, o Goiás conseguiu fazer prevalecer sua melhor capacidade técnica e dominou as ações do jogo logo no início. O time esmeraldino ficava mais com a bola, mas não conseguia criar oportunidades claras de gol.

As jogadas mais agudas de ataque surgiam de levantamentos para a área, mas a maioria deles infrutíferos. A primeira boa descida do Goiás foi com Juan, aos 30 minutos. O meia cruzou para Léo Gamalho finalizar de cabeça.

No segundo tempo, o Boa Esporte voltou melhor para a partida e tentava apertar para abrir o placar. Aos 20 minutos, Sillas chutou com perigo e Marcelo Rangel impediu o gol dos mandantes. Aos 41, o atacante Léo Gamalho cabeceou no cantinho e o goleiro Luan Polli saltou para fazer a defesa e salvar o Boa Esporte.

Nas cobranças por pênaltis, a estrela do goleiro Marcelo Rangel brilhou intensamente. O goleiro pegou as cobranças de Ramón, Jean Henrique e Michael. Pelo Goiás, Léo Gamalho, Everton Sena e Léo Sena marcaram os gols que deram a classificação ao time esmeraldino.

Ficha técnica

Local: Estádio Dilzon Melo, em Varginha-MG

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Samuel Smith Nóbrega Silva (TO)

Boa Esporte: Luan Polli; Felipe Mattioni (Radamés), Josué, Douglas Assis e Elivelton; Léo Baiano, Jean Henrique, Sillas e Leleu (Michael); Kaio Cristian e Romário (Ramón). Técnico: Julinho Camargo

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena e Juan (Jarlan); Aylon (Thalles), Carlos Eduardo (Tiago Luís) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

Nos pênaltis: Léo Gamalho, Everton Sena e Léo Sena (marcaram para o Goiás) e Josué e Radamés (marcaram para o Boa Esporte)

Cartões amarelos: Patrick e Léo Sena (Goiás): Kaio Cristian, Douglas Assis (Boa)