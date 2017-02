Goiás vence Atlético em pênalti e volta para a liderança

Com gol de pênalti do artilheiro Léo Gamalho, o Goiás venceu o Atlético, 1 a 0, neste domingo, no Serra Dourada, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. O time esmeraldino segue invicto na competição enquanto o Dragão coleciona sua segunda derrota em clássicos nesta temporada.

A vitória esmeraldina coloca o time novamente na liderança provisória do Grupo A com 7 pontos. Mesmo com a derrota, o Atlético segue na liderança do Grupo B com três pontos conquistados.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Anápolis, às 19h30, no Jonas Duarte, em Anápolis. O Atlético, por sua vez, recebe o Crac no mesmo dia, às 21h45, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

O jogo

O clássico começou quente com uma discussão entre o atacante Júnior Viçosa e o meia Jean Carlos. O atacante rubro-negro foi advertido com cartão amarelo. O jogo prometia ser de alta temperatura, mas, aos poucos, as duas equipes se acalmaram.

Aos 29 minutos, o Goiás conseguiu balançar as redes. Após cobrança de falta, o volante Pedro Bambu desviou de cabeça e a bola bateu no travessão. No rebote, Léo Gamalho estufou as redes, mas foi flagrado em posição de impedimento.

A resposta atleticana surgiu dez minutos depois. Júnior Viçosa foi lançado em velocidade e disputou com Everton Sena. O atacante caiu na área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. No minuto seguinte, Wanderson aproveitou cruzamento e finalizou com perigo sobre o travessão.

O primeiro gol da partida saiu através de Léo Gamalho. O atacante recebeu ótimo lançamento e foi derrubado por Bonfim. O árbitro André Luiz Castro apontou a marca da cal e Léo Gamalho converteu a cobrança aos 46 minutos.

No segundo tempo, o Atlético se lançou ao ataque para tentar o empate. Aos quatro minutos, Jorginho finalizou de dentro da àrea e Marcelo Rangel fez boa defesa. No rebote, Wanderson quase empatou. Dez minutos depois, Jorginho finalizou após boa trama e mandou na trave esquerda.

O Atlético persistia na tentativa de empatar, mas não conseguia concluir com muito perigo. Bruno Pacheco chegou perto e exigiu defesa de Marcelo Rangel, enquanto Alípio errou o alvo em outra tentativa. O Goiás segurou o resultado até o fim e saiu vencedor.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: André Luiz Castro (GO)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa/GO) e Tiago Gomes

Goiás: Marcelo Rangel; Helder (Toró), Everton Sena, Fábio Sanches e Paulinho; Victor Bolt, Pedro Bambu, Léo Sena e Jean Carlos (Walter); Léo Gamalho (Tiago Luís) e Carlos Eduardo. Técnico: Gilson Kleina

Atlético: Kléver; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco (Jonathan); Abuda (Daniel dos Anjos), Silva, Wanderson (Alípio), Jorginho e Willians; Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Léo Gamalho aos 46' do 1º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Júnior Viçosa, Bonfim (Atlético); Everton Sena, Carlos Eduardo (Goiás)

Público: 6.512 pagantes

Renda: R$ R$ 104.990,00