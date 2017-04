Goiás usa recesso na tabela para recuperar três atacantes

De recesso na tabela do Campeonato Goiano, o Goiás correrá contra o tempo para recuperar os jogadores que estão entregues ao departamento médico. O setor do time que mais preocupa é o ataque, com três baixas de considerados titulares.Artilheiro da equipe na temporada, Léo Gamalho se recupera de fratura no dedão do pé. O goleador tem demonstrado boa evolução na recupe...