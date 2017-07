Goiás terá duas novidades para enfrentar o CRB, em casa

O técnico Argel Fucks esboçou nesta quarta-feira (26) o time titular para o duelo contra o CRB-AL, sábado, no Serra Dourada. A provável escalação tem duas mudanças com relação ao time que derrotou o Ceará na Série B.

Sem contar com o zagueiro Matheus Ferraz e o volante Willians, ambos lesionados, Argel Fucks não poderá repetir a formação utilizada em sua estreia. As opções são as entradas do zagueiro Fábio Sanches e do atacante Carlos Eduardo.

A alteração na defesa traz de volta ao time Fábio Sanches. O zagueiro se recuperou de uma lesão no púbis que o tirou de combate por quase três meses. A outra mudança implica na forma tática de jogar, pois sai um volante para entrada de um atacante veloz.

A provável escalação para sábado terá: Marcelo Rangel; Tony, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Júnior Viçosa.