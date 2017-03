Goiás tenta superar semana ruim para avançar

O elenco do Goiás tenta esquecer o que aconteceu na semana passada. As duas primeiras derrotas - Aparecidense e Rio Verde - e o afastamento do atacante Walter deixaram os jogadores esmeraldinos visivelmente abatidos. Nesta quarta-feira (1º), às 21h45, o confronto contra o Boa Esporte, em Varginha (MG), pela 2ª fase da Copa do Brasil testará o poder de reação do alviverde.

Em jogo único, o time do técnico Gilson Kleina não terá chance de se reabilitar em caso de insucesso nesta noite - em caso de empate a decisão da vaga para a próxima fase ocorrerá nos pênaltis. "Temos sempre de estar olhando para frente, levantar a cabeça. Estamos bastante chateados, pois perdemos dois jogos, mas agora tem o Boa pela frente", alertou o zagueiro Everton Sena.

O goleiro Marcelo Rangel, que pode decidir a classificação para o Goiás no interior de Minas Gerais quer "esquecer a semana passada", e espera que o time não precise de seus serviços para avançar. "Estou muito concentrado para este jogo, para esta decisão. Queremos vencer e continuar avançando", comentou o goleiro.

Para o confronto desta quarta-feira, o treiandor esmeraldino promoverá mudanças no time. Ele testou duas formações, em ambas, os meias Tiago Luís e Jean Carlos perderam espaço no time titular. A primeira com três atacantes, com Juan e Aylon na equipe. A outra opção é com três zagueiros, com a entrada de David Duarte na defesa. Assim, Jarlan, pela direita, e Juan, pela esquerda, fariam os papéis de alas.

Quem avançar entre Goiás e Boa enfrentará o vencedor do confronto entre Ponte Preta e Cuiabá, que se enfrentam nesta quinta-feira (2), em Campinas (SP). A partir da 3ª fase da Copa do Brasil, os confrontos passam a ser definidos em jogos de ida e volta, como nos anos anteriores.