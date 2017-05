Goiás tenta cumprir meta

O Goiás abre sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro hoje, às 19 horas, no Serra Dourada, contra o Figueirense. Com o tricampeonato estadual como combustível para um bom início, o torcedor esmeraldino espera voltar a contar com os gols do artilheiro Léo Gamalho. No ano passado, o camisa 9 disputou menos de um turno da Série B e marcou 11 gols - 4 a menos que...