Goiás tem esperança em nova dupla de zaga

Setor problemático do Goiás em 2016, o miolo de zaga esmeraldino ganhou reforço para a temporada que está por começar. Apesar da receita repetida, que não funcionou no ano passado, com a vinda de Wesley Matos, que havia sido destaque na campanha do América (MG), que subiu para a Série A, a expectativa é de que agora a dupla Everton Sena e Fábio Sanches, que também veio de times que disputaram a Segundona, dê uma boa resposta em campo.

Sena, de 25 anos, foi um dos pilares da zaga do Londrina, que teve a defesa menos vazada da competição, com 29 gols sofridos em 38 jogos. O jogador, que tinha contrato com o Santa Cruz até o final da temporada passada, atuou, por empréstimo, em 20 partidas da campanha da equipe paranaense na Segundona.

A aposta da diretoria esmeraldina é de que o defensor de 1,85m se acerte com Fábio Sanches, de 26 anos e 1,86m, que jogou pelo Avaí, equipe que terminou a Segundona em 2º lugar e ascendeu à Série A.

No ano passado, o alviverde sofreu 64 gols em 58 jogos na temporada - considerando Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B - média superior a 1,1 por partida.

Apesar da esperança depositada em ambos, eles preferiram não se estabelecer como dupla titular do time antes de a bola rolar. “Estamos trabalhando, nos condicionando primeiro. Depois, vamos ver se estaremos como titular ou não. Depende do treinador (Gilson Kleina)”, comentou Sena.

Sanches adotou um discurso na mesma linha. “Chegamos com este objetivo, mas há outros companheiros, outros zagueiros. Temos de respeitar. Vai ser uma disputa sadia dentro de campo, cada um vai dar o seu melhor”, comentou. “Vai ser uma briga acirrada”, concluiu o defensor.

Ambos têm preferência por atuar pelo lado direito - Sena também já atuou como lateral -, mas Fábio Sanches não se importaria em ser deslocado. “Para garantir uma vaga no time, vale o sacrifício”, brincou.