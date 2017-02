Goiás tem duas baixas para jogo contra o Rio Verde

No último treino de preparação para o jogo contra o Rio Verde, o técnico Gilson Kleina perdeu duas peças para o jogo no estádio Mozart Veloso do Carmo. O goleiro Renan e o volante Toró sentiram lesões e foram cortados da lista de relacionados para a viagem ao sudoeste do estado.

O goleiro Renan sentiu um problema no joelho e deixou o treino mais cedo. Para vaga deixada por Renan, o escolhido foi o goleiro Ivan, que ficará no banco de reservas, já que Marcelo Rangel é titular. O volante Toró sentiu uma fisgada na coxa e também não poderá enfrentar o Rio Verde. O atacante Jarlan foi chamado para se juntar à delegação.

Na manhã desta sexta-feira (24), o nome do atacante Aylon foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador ganhou condição de jogo para enfrentar o Rio Verde, mas deve ir apenas para viagem de Varginha, onde o Goiás enfrenta o Boa Esporte, na próxima quarta-feira, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Rio Verde e Goiás se enfrentam neste sábado (25), às 16 horas. O alviverde da capital é o 2º colocado do Grupo A e o do interior é o 4º do Grupo B.