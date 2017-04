Goiás Superbike: Trio experiente inicia principal categoria

Com o trio de pilotos que dominou a conquista de títulos e a briga por vitórias na principal categoria nos últimos anos, o Goiás Superbike abre a temporada da motovelocidade goiana neste fim de semana. Hoje, os competidores entram na pista do autódromo de Goiânia para a tomada de tempo em dois treinos - o primeiro a partir de 11h25, o segundo com início às 14h30. Amanhã, as corridas começam às 10h30, mas a SBK Pro, a principal prova, será às 12h50.

Na SBK Pro, para motos de 1000cc e quatro cilindros, João Ricardo Reis, Edson Morales e Henrique Castro não terão a companhia de Alessandro Andrade, vice-campeão no ano passado, que não confirmou sua inscrição.

Depois de passar dois anos fora das pistas e voltar no ano passado, Edson Morales volta a iniciar uma temporada de motovelocidade. O piloto é hexacampeão goiano e velho conhecido das pistas goianas e brasileiras.

Bicampeão da ninja 300cc, Rafael Rosa acelera na nova nomenclatura da categoria desta potência, a 300cc Sport. Ele terá a concorrência de outros 13 pilotos, incluindo a única mulher no grid, Indiana Muñoz.

A competição terá uma nova configuração de categorias. Serão oito: 150cc, 300cc Esporte, 300cc Master, Naked Novatos, Naked Pro, 600cc, SBK Light e SBK Pro. A 2ª etapa do Goiás Superbike será em Chapadão do Céu, no dia 30.

Durante o intervalo das corridas, um show de manobras será parte da programação. O público também poderá sentir a experiência de pilotar uma moto adaptada para o esporte radical, já que uma estrutura será montada nos boxes.