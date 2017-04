Goiás Superbike terá show de manobras e simulador de wheeling

Adrenalina, tensão e queixos caídos. É o que promete uma equipe de wheeling durante a abertura da temporada 2017 do Goiás Superbike, no Autódromo de Goiânia, neste domingo (9). O show de manobras será no intervalo das corridas. O público também poderá sentir a experiência de pilotar uma moto especialmente adaptada para o esporte radical.

O encontro de wheeling deve reunir cerca de 30 profissionais goianos. De acordo com o presidente do Clube Wheeling e Sunt de Goiás, Galtama Teles (Curinga), os participantes estão preparando uma apresentação arrepiante. “Vamos executar mais de 40 manobras, todas com nível de campeonato brasileiro”, diz. As motos variam de 250cc a 1000cc.

Mais que assistir ao espetáculo sobre duas rodas, o torcedor que comparecer ao autódromo também terá a oportunidade de simular manobras radicais. É que uma estrutura de wheeling será montada nos boxes para quem quiser se aventurar. No simulador a pessoa pode trocar marchas, controlar o freio, acelerar e até empinar a moto, que tem a roda traseira fixada na plataforma.

Goiás Superbike

A temporada 2017 contará com algumas novidades. A partir deste ano, o piloto que conquistar a pole position durante os treinos cronometrados, realizados aos sábados, terá ponto extra. Para o presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG), Roberto Boettcher, colocar mais seis pontos em jogo vai apimentar a competição. “Isso com certeza definirá campeões”, acredita.

Outra mudança é a extinção de algumas categorias e a inclusão de novas. Esse ano serão oito no total: 150cc, 300cc Esporte, 300cc Master, Naked Novatos, Naked Pro, 600cc, SBK Light e SBK Pro. “Todos os anos nós ouvimos os pilotos e formatamos a competição de forma que fique cada vez mais competitiva e interessante”, explica o presidente da FMG ao anunciar a extinção das categorias 135cc e 300cc Especial.

Ingressos

Os ingressos estarão à venda, no dia da corrida, na própria bilheteria do autódromo. O valor é R$ 10 (arquibancada) e R$ 30 (box). Se preferir, o torcedor pode adquirir um passaporte especial, que dá acesso às seis etapas da temporada. A venda ocorre pelo site https://meubilhete.com/goias-superbike-2017. Para aqueles que não moram na capital ou não podem comparecer à corrida, a 1ª etapa do ano será transmitida ao vivo pela DMTV.

Programação

Sábado (8) - 1º Treino cronometrado

11h25 - Naked Pro - Naked Estreante

11h50 - SBK Pro - SBK Light

12h15 - 300cc Sport - 300cc Master

12h40 - 600cc

13h05 - 150cc

13h40 - Track Day ¨B¨

14h05 - Track Day ¨A¨

2º Treino cronometrado

14h30 - Naked Pro - Naked Estreante

14h55 - SBK Pro - SBK Light

15h20 - 300cc Sport - 300cc Master

15h45 - Track Day ¨B¨

16h10 - 600 cc

16h35 - 150cc

17h00 - Track Day ¨A¨

17h25 - Track Day ¨B¨

Domingo (9) - Corridas

10h40 - Naked Pro - Naked Estreante

11h10 - 300cc Sport - 300cc Master

11h50 - 600cc

12h20 - Track Day

12h50 - SBK Pro - SBK Light

13h20 - 150cc

13h40 - Track Day

14h30 - Pódio