Goiás supera crises fora de campo e goleia Cuiabá

Após uma semana conturbada, com saída de jogador e dirigente, nada melhor do que uma vitória para o clima melhorar. Pela Copa do Brasil, o Goiás recebeu o Cuiabá, nessa quarta-feira e não teve pena dos visitantes. Após um primeiro tempo complicado, o time venceu com uma goleada, 4 a 0. Léo Gamalho duas vezes, Tiago Luis e Patrick marcaram para o esmeraldino.

Com o resultado, o alviverde tem uma excelente vantagem para o jogo da volta, na próxima quinta (16), pode perder até por 4 gols de diferença. Mas antes disso, o Goiás tem uma pedreira pela frente, tem o clássico no sábado contra o Atlético.

O jogo

Jogando em casa e precisando dar uma resposta a todos por conta do momento tumultuado que vive o clube, o Goiás já partiu para cima do Cuiabá, mas a primeira chance foi dos visitantes, que no contra-ataque quase abriu o placar com Léo Salino, porém o meia chutou em cima do goleiro alviverde.

O verdão até era melhor na partida e tinha maior posse de bola, mas sempre esbarrava na defesa do time visitante ou na péssima finalização dos jogadores do verdão. Porém aos 31 minutos, o Goiás abriu o placar. Pedro Bambu chegou cruzando pela direita, o goleiro afastou mal e no rebote Tiago Luis chutou forte para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

A situação do Goiás melhorou nos acréscimos do primeiro tempo, quando o zagueiro Heverton acabou sendo expulso.

Com o time ganhando e um jogador a mais, o Goiás voltou para o segundo tempo mais tranquilo. Porém a situação se complicou com outra expulsão, dessa vez do lado esmeraldino. Juan chegou fazendo falta dura e acabou recebendo o vermelho direto.

Quando parecia que o time visitante iria crescer na partida, o Goiás mostrou sua força. Aos 27 minutos, Tiago Luis fez boa jogada individual e cruzou na cabeça do artilheiro Léo Gamalho, que não desperdiçou e mandou a bola para o fundo das redes, ampliando a vantagem do Goiás.

Com mais espaço em campo, as jogadas pareciam fluir mais fácil. Aos 30 minutos, mais um do verdão. Pedro Bambu cruzou da direita e goleiro Henal afastou mal novamente, no rebote Patrick chegou chutando forte para fazer o terceiro do Goiás. O quarto saiu seis minutos depois, Léo Gamalho saiu na cara do goleiro do Cuiabá e não desperdiçou, mandou a bola para o fundo das redes, fechando o placar. Goiás 4, Cuiabá 0.



Ficha técnica

Goiás 4 x 0 Cuiabá

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Anderson Moreira de Farias (Ambos do CE)

Público pagante: 5.148

Público presente: 5.750

Renda: R$ 64.267,50

Gols: Tiago Luis 31’ do primeiro tempo, Léo Gamalho 27’ e 36’ do segundo tempo e Patrick 30’ do segundo tempo.

Cartões vermelhos: Juan (Goiás) e Heverton (Cuiabá)

Goiás

Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena, Fábio Sanches e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena (Hélder), Tiago Luis (Jean Carlos) e Juan; Carlos Eduardo (Aylon) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

Cuiabá

Henal; Richard, Suéliton, Heverton e Udson; Carlão, Léo Salino (Dakson), Natan (Alisson) e Robinho (Alex Sandro); Juba e Cleberson. Técnico: Roberto Fonseca