Goiás se perde no caminho da Série B e frustra planos

O sonho do acesso para o Goiás se tornou uma meta difícil. A realidade do clube após oito meses de temporada é bem diferente. A luta é contra o rebaixamento à Série C, algo que seria inédito na história de quase 75 anos. O discurso dentro da Serrinha já está alinhado: a briga é pela permanência na Série B.Com o segundo maior orçamento entre os 20 clubes que disputam a ...