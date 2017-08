Goiás sai na frente, mas toma virada do Brasil em Pelotas e segue ameaçado pelo Z-4 da Série B

De virada, o Goiás conheceu sua 11ª derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino foi derrotado nesta terça-feira (22), por 2 a 1, pelo Brasil de Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Goiás perdeu a metade de seus jogos nesta edição da competição nacional.

O sonho da reação se tornou pesadelo. O time comandado pelo técnico Argel Fucks chegou ao quinto jogo sem vitória na competição e agora terá de secar concorrentes para não terminar a 22ª rodada na zona do rebaixamento. Caso Luverdense-MT e Santa Cruz vençam seus jogos, o Goiás cairá da 15ª para 17ª colocação. O Brasil de Pelotas chegou a 30 pontos e se afastou da zona da degola.

O Goiás só volta a campo na quarta-feira, 6 de setembro, quando o time esmeraldino recebe o Paraná no Estádio Olímpico, às 19h30. Para esse compromisso, o técnico Argel Fucks poderá contar com os volantes Pedro Bambu e Victor Bolt, ambos retornam após cumprimento de suspensão. Por outro lado, Alex Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Um pouco mais tarde, às 21h45, o Brasil de Pelotas visita o Náutico na Arena Pernambuco.

O jogo

O primeiro lance de perigo da partida surgiu após uma sucessão de erros esquisitos da defesa do Brasil de Pelotas. Aos oito minutos, o goleiro Marcelo Pitol se atrapalhou com a defesa, a zaga não conseguiu afastar, o atacante Carlos Eduardo não conseguiu dominar a bola. O meia Andrezinho tentou aproveitar o lance bizarro e chutou colocado. Pitol se redimiu e fez a defesa.

O meia Marcinho deu a resposta aos 22 minutos. Da intermediária, o jogador xavante arriscou chute com potência e a bola passou sobre o travessão. Mas quem abriu o placar foi o Goiás. Aos 29, Carlos Eduardo limpou a marcação de bateu colocado no canto esquerdo. Marcelo Pitol saltou, mas não alcançou.

O Brasil de Pelotas não demorou a empatar. Aos 37, o atacante Marcinho aproveitou falha bisonha do goleiro Marcelo Rangel, que saiu do gol e não achou a bola. As equipes foram para o vestiário com o placar em igualdade.

No segundo tempo, o time xavante voltou melhor e quase virou aos 12 minutos. Marcinho fez grande jogada individual e só parou em Marcelo Rangel. No minuto seguinte, no entanto, a defesa esmeraldina bobeou na marcação após cobrança de escanteio e Rafinha virou o placar.

Com a vantagem no placar, o Xavante especulava no contra-ataque. Aos 30 minutos, Marcinho desceu em velocidade e passou para Lincom. O atacante se atrapalhou na finalização e perdeu a oportunidade de ampliar o placar. Carlinhos deu o troco em chute cruzado, mas mandou sobre o travessão.

Aos 38, o zagueiro Teco carimbou a trave esquerda após cabeceio. O defensor do time gaúcho subiu sozinho e finalizou. No rebote, o atacante Cassiano, ex-Goiás, perdeu chance incrível de marcar o terceiro. Sem forças, o Goiás não conseguiu chegar ao empate e colecionou mais uma derrota, apesar de abafar nos lances finais.

Ficha técnica

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (PE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Brasil: Marcelo Pitol; Éder Sciola (Ednei), Leandro Camilo, Teco e Breno; Leandro Leite, João Afonso, Rafinha (Misael) e Marcinho; Juninho (Cassiano) e Lincom. Técnico: Clemer

Goiás: Marcelo Rangel; Everton Sena, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Péricles (Nathan), Ramires, Léo Sena e Andrezinho (Jean Carlos); Carlos Eduardo e Gustavo (Júnior Viçosa). Técnico: Argel Fucks

Gols: Carlos Eduardo aos 29' do 1º tempo (Goiás); Marcinho aos 37' do 1º tempo, Rafinha aos 13' do 2º tempo (Brasil)

Cartões amarelos: Rafinha, João Afonso, Teco, Leandro Camilo (Brasil); Péricles, Alex Alves, Carlos Eduardo, Jean Carlos (Goiás)