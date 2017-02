Goiás repete equipe que venceu Atlético no clássico

O Goiás encerrou a preparação para enfrentar o Anápolis pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, jogo marcado para quarta-feira, 19h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O time titular não tem segredo e será o mesmo que iniciou o clássico diante do Atlético.

Sem problemas com suspensão ou de ordem médica, o técnico Gilson Kleina optou por repetir a formação que iniciou a partida do último domingo. Desta forma, o Goiás entrará em campo com: Marcelo Rangel; Helder, Fábio Sanches, Everton Sena e Paulinho; Pedro Bambu; Léo Sena, Victor Bolt, Jean Carlos e Carlos Eduardo; Léo Gamalho.

A última atividade esmeraldina foi um treino tático onde apenas os jogadores titulares estiveram em campo. O atacante Walter fez um trabalho físico forte ao lado do meia Juan, do volante Ramires e do lateral esquerdo Jefferson.

Com 7 pontos, o Goiás é vice-líder do Grupo A do Campeonato Goiano, enquanto o Anápolis ocupa a lanterna do Grupo B com 2 pontos.