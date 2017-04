Goiás renova contrato com goleiro Marcelo Rangel

No Dia do Goleiro, Marcelo Rangel recebeu uma boa notícia. O goleiro do Goiás teve seu vínculo com o clube esmeraldino prorrogado por mais uma temporada. Com isso, o contrato de Marcelo Rangel com o Goiás termina no fim de 2019.

Contratado no início da temporada após boa Série B do Campeonato Brasileiro pelo Londrina-PR, Marcelo Rangel chegou ao Goiás para brigar ser titular mesmo com um plantel recheado de goleiros experientes como Renan, Márcio e Ivan.

O jogador não demorou para cair nas graças da torcida esmeraldina. Pela 2ªfase da Copa do Brasil, contra o Boa Esporte-MG, Marcelo Rangel defendeu três cobranças de pênalti e ajudou o time a avançar na competição. O jogador foi titular em 21 jogos nesta temporada e sofreu 24 gols.

Willians

O volante Willians, de 31 anos, é esperado em Goiânia para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Goiás. O jogador tem vínculo com o Cruzeiro e chega ao Goiás para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.