Goiás recebe comitiva chinesa e planeja parceria

Uma comitiva de chineses da província de Gansu visitou as dependências do Goiás Esporte Clube nesta quarta-feira (15). Em Goiás para se encontrar com o governador Marconi Perillo, o grupo de chineses aproveitou para conhecer o clube esmeraldino.

De olho no rico mercado do futebol chinês, o Goiás quer estreitar laços com os chineses e, quem sabe, iniciar algum tipo de parceria. É o que garante o vice-presidente Júnior Vieira, que vislumbra negócios futuros com os chineses.

Em agosto, o Goiás representará a seleção brasileira na Universíade que será realizada em Taipei, China. Será mais uma oportunidade de divulgar a marca esmeraldina no mercado chinês do futebol, um dos mais promissores na atualidade.