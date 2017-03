Goiás quer "esquecer" vantagem diante do Cuiabá na Copa do Brasil

O Goiás enfrenta nesta quinta-feira (16) o Cuiabá pela partida de volta da 3ª fase da copa do Brasil, na Arena Pantanal, às 21h30 (de Brasília). O Verdão vai entrar em campo sem pensar na vantagem obtida na partida de ida, quando goleou por 4 a 0, para avançar para as quartas de final da competição.

O volante do Goiás Victor Bolt sabe da vantagem que a equipe tem, mas vai cobra determinação para buscar a vitória e se empolga com o estádio que uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.

"Não vamos para jogar com a vantagem. Vamos usá-la no fim dependendo de como estiver. Ficamos felizes de jogar em estádio de Copa. Estamos fortes. Espero que consigamos duas vitórias em dois jogos contra o Cuiabá", disse o volante.

O Goiás pode perder por até três gols de diferença. Se fizer um gol na partida, o Cuiabá terá de fazer a diferença de cinco gols para elimintar o time goiano.

O técnino Gilson Kleina já definiu a equipe que enfrenta o Cuiabá. O treinador não terá o zagueiro Everton Sena e o meia Juan, que estão suspensos. A equipe entra em campo com Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, David Duarte e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena e Tiago Luís; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Aylon.

Caso avance às quartas de final, o Goiás conhecerá seu adversário da fase por sorteio.