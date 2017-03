Goiás pouco à vontade na Serrinha

O torcedor esmeraldino se despediu da Serrinha em 2017 com um gosto amargo. A derrota para o Iporá evidenciou uma campanha ruim em casa, ainda mais para o Goiás que estava acostumado com números positivos dentro de seu estádio. Além de perder para o Iporá, por 2 a 1, a equipe esmeraldina já havia sido derrotada pela Aparecidense pelo mesmo placar. O revés diante do Ca...