Goiás pode ter duas mudanças

O técnico do Goiás, Sílvio Criciúma, comemora as opções que possui para escalar a equipe para o último compromisso do Campeonato Goiano. Para o treinador, o alviverde vai mais forte para o segundo jogo da final, amanhã, às 16 horas, no Serra Dourada, diante do Vila Nova. O único desfalque é o zagueiro Fábio Sanches, que se recupera de uma pubalgia. Com isso, Alex Alve...