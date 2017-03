Goiás pode ter até três desfalques diante do Iporá

O meia Tiago Luís está fora do jogo contra o Iporá, nesta quarta-feira (29), pela 3ª rodada do 3º turno do Campeonato Goiano. O jogador tem lesão muscular e deve ficar fora por até duas semanas. O volante Patrick também não estará em campo, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O técnico Sílvio Criciúma pode ter mais um desfalque para a partida. O volante Victor Bolt sofreu uma pancada no clássico contra o Vila Nova, domingo, e é dúvida. No treino da tarde desta terça-feira (28), o treinador deve esboçar a equipe que atua contra o Iporá.

Um provável time para enfrentar o Iporá é: Marcelo Rangel; Hélder, Fábio Sanches, Everton Sena e Jefferson; Toró, Pedro Bambu, Léo Sena e Juan; Carlos Eduardo e Otacildo (Aylon).

Classificado à semifinal, o Goiás tem 22 pontos na lideraça do Grupo A. A partida contra o Iporá será nesta quarta-feira (29), na Serrinha, às 21h45. Os ingressos custam 10 reais. Paga meia-entrada o torcedor que apresentar, no ato da compra, um bilhete da Timemania com o Goiás marcado como time do coração.