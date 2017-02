Goiás perde jogo, invencibilidade e a liderança no Goianão

Não existe mais invicto no Campeonato Goiano. Último dos invencíveis na competição estadual, o Goiás caiu para a Aparecidense, nesta segunda-feira, por 2 a 1, na Serrinha. Com direito a dois gols de falta, um de Tiago Luís e um de Klécio, e pênalti desperdiçado pelo artilheiro Léo Gamalho, o Goiás sucumbiu e o time de Aparecida de Goiânia embalou.

Com o resultado, o Goiás segue com 11 pontos no Grupo A e divide a liderança com o Vila Nova, com o mesmo número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. A Aparecidense chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo B ingressando na faixa de classificação à fase semifinal.

O Goiás volta a campo contra o Rio Verde no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde. Para esta partida, o técnico Gilson Kleina não poderá escalar o zagueiro Everton Sena, pois o defensor tomou o terceiro amarelo. Na mesma data e horário, a Aparecidense recebe o Itumbiara no Aníbal Batista de Toledo.

O jogo

As primeiras oportunidades do jogo foram da Aparecidense. Primeiro com Tozin, em cobrança de falta, e depois com Aleílson, que saiu cara a cara com Marcelo Rangel e carimbou o goleiro. A resposta do Goiás aconteceu em boa trama, aos 15 minutos. Tiago Luís fez jogada individual na entrada da área e lançou Carlos Eduardo em velocidade. O atacante bateu na saída de Pedro Henrique e mandou à direita do gol.

Aos 32, a Aparecidense abriu o placar na Serrinha. Após Goiás ficar reclamando de indefinição entre marcação de falta entre árbitro e auxiliar, a Aparecidense desceu para o ataque e Robert cruzou na medida para Klécio finalizar e vencer Marcelo Rangel. Cinco minutos depois, Léo Gamalho subiu sozinho na área e finalizou de cabeça. A bola tirou tinta da trave.

Aos 40, Léo Gamalho se enrolou com o zagueiro Thiago Carvalho. O árbitro Breno Souza deu pênalti. Léo Gamalho foi para a cobrança e mandou longe do gol, quase fora do estádio. Na saída de campo, no intervalo, o capitão esmeraldino revelou conversa com o árbitro Breno Souza, em entrevista. Segundo Gamalho, ele questionou Breno se ele torcia para o Vila Nova e o mesmo teria dito que sim.

O Goiás voltou para o segundo tempo disposto a virar a partida e encontrou o empate aos cinco minutos. Carlos Eduardo sofreu falta na entrada da área e Tiago Luís cobrou com perfeição, no ângulo superior esquerdo, sem chance para Pedro Henrique.

O técnico Gilson Kleina lançou em campo Walter e Juan como armas para buscar a virada. Só que quem chegou ao segundo gol foi o Camaleão. Aos 23, Klécio soltou um petardo em cobrança de falta e estufou as redes do gol de Marcelo Rangel.

Aos 27, o Goiás esteve perto de empatar. Após boa jogada de Walter pela direita, Léo Gamalho dominou dentro da área e finalizou no travessão. Aos 37, Léo Gamalho tentou o empate em cabeceio, mas errou.

O Goiás tentou até o último segundo, mas acabou derrotado.

Ficha técnica

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Tiego dos Santos e Tiago Gomes

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Toró (Juan), Victor Bolt, Jean Carlos e Tiago Luís (Medina); Carlos Eduardo (Walter) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Thiago Carvalho, Robson, Mirita (Marx Ferraz) e Helder; Klécio, Washington e Robert; Aleílson (Clayton Sales) e Tozin (Cadú). Técnico: Zé Teodoro

Gols: Klécio aos 32’ do 1º tempo (Aparecidense); Tiago Luís aos 5’ do 2º tempo (Goiás), Klécio aos 23’ do 2º tempo (Aparecidense)

Cartões amarelos: Klécio, Thiago Carvalho, Washington, Helder (Aparecidense); Marcelo Rangel, Léo Gamalho, Toró, Everton Sena, Patrick (Goiás)

Público: 3.124

Renda: R$ 43.025,00