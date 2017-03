Goiás perde chance de voltar à liderança

A liderança geral do Campeonato Goiano saiu das mãos do Goiás. O time esmeraldino ficou no empate com o Anápolis, neste domingo, 1 a 1, na Serrinha. O meia Juan teve em seus pés a chance do gol da virada, mas desperdiçou cobrança de pênalti nos minutos finais do jogo. O Galo abriu o placar com Pedro Henrique e Otacildo, prata da casa, empatou para o Goiás em sua estreia como jogador profissional.

Com o resultado, o Goiás chegou a 18 pontos e lidera o Grupo A do Campeonato Goiano ao fim do segundo turno da fase de classificação. O Anápolis chegou a 9 pontos e saiu da lanterna do Grupo B. O placar final do jogo na Serrinha foi o mesmo do jogo da ida, no Jonas Duarte, no primeiro turno. Após o fim de dois turnos na fase de classificação, o líder geral do Campeonato Goiano é a Aparecidense.

O Goiás abre o 3º turno da fase de classificação em casa, na Serrinha, contra o Crac de Catalão, quarta-feira, às 21h45. O técnico Gilson Kleina poderá contar mais uma vez com o goleiro Marcelo Rangel e o zagueiro Everton Sena, que retornam de suspensão. Por outro lado, Victor Bolt é desfalque após acumular três amarelos. Um pouco mais cedo, na mesma data, às 20h30, o Anápolis recebe o Goianésia, no Jonas Duarte.

O jogo

O primeiro lance de perigo da partida foi do Goiás. O meia Juan deu ótimo passe para Carlos Eduardo, aos dois minutos, mas o atacante errou a finalização. Aos 19, o Goiás voltou a oferecer perigo. Patrick foi lançado em velocidade e chutou cruzado, a bola foi na rede pelo lado de fora e sofreu desvio da defesa. O árbitro deu apenas tiro de meta.

A primeira chegada do Galo foi aos 22 minutos. Após boa trama, o volante Hélder chutou colocado no canto direito de Ivan, que só olhou a bola tirar tinta da trave. A última descida importante ao ataque foi do Goiás, aos 43. Aylon recebeu passe na ponta esquerda e chutou firme, mas Wágner Bueno espalmou.

No início do segundo tempo, o Anápolis abriu o placar na Serrinha. Aos 9 minutos, David fez boa jogada sobre Patrick e cruzou na medida para Pedro Henrique aparecer na área e conferir para o fundo do gol.

O jogo ficou nervoso para o Goiás. O técnico Gilson Kleina colocou três garotos em campo: o meia Thalles e os atacantes Jarlan e Otacildo. O último fazia sua estreia como profissional. A estrela do garoto de 18 anos brilhou. Aos 33, após cobrança de escanteio e Otacildo apareceu no meio da defesa do Anápolis para cabecear para empatar.

Com um jogador a mais, desde os 25 minutos, quando Leandro Bulhões foi expulso, o Goiás se lançou ao ataque e o Galo se segurava como podia. A pressão surtiu efeito.



Aos 44, Patrick tentou uma puxeta e a bola bateu na mão de Neílson. O árbitro marcou pênalti. Juan foi para cobrança, mas bateu no meio do gol e Wágner Bueno fez a defesa. Banho de água fria na torcida esmeraldina que viu a liderança sair de suas mãos.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Leone Carvalho (GO) e Bruno Pires (Fifa/GO)



Gols: Pedro Henrique aos 9’ do 2º tempo (Anápolis), Otacildo aos 33’ do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Felipe Baiano, Helder, Leandro Bulhões, Neílson (Anápolis), David Duarte, Fábio Sanches, Victor Bolt, Jarlan (Goiás)

Expulsões: Leandro Bulhões (Anápolis)



Público: 1.367 pagantes

Renda: R$ 17.710,00

Goiás

Ivan; Pedro Bambu, Fábio Sanches, David Duarte e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena (Jarlan) e Juan; Carlos Eduardo (Thalles), Aylon (Otacildo) e Tiago Luís. Técnico: Gilson Kleina

Anápolis

Wagner Bueno, Marcelo, Igor, Júlio César e Neílson; Leandro Bulhões, Helder, Felipe Baiano e Lucas Sotero (Pedro Henrique); David (Marlon) e Tiago Cavalcanti (Weslley). Técnico: Waldemar Lemos