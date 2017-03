Goiás pegará Fluminense na 4ª fase da Copa do Brasil

Depois de eliminar Itabaiana-SE, Boa Esporte-MG e Cuiabá nas primeiras fases da Copa do Brasil, o Goiás vai enfrentar o Fluminense na próxima fase do torneio nacional. Em sorteio realizado hoje, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o time esmeraldino conheceu seu adversário na quarta fase da competição.

As duas partidas acontecem em abril. O time esmeraldino faz o primeiro jogo em Goiânia e decide no Rio de Janeiro. Goiás e Fluminense se enfrentaram quatro vezes na história da Copa do Brasil. Em 2009, o time esmeraldino foi eliminado após dois empates. Em 2013, o Goiás eliminou o Fluminense nas quartas-de-final.

Após os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil, os cinco clubes classificados se juntam ao Atlético (campeão da Série B 2016), o Santa Cruz (campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde), além dos oito representantes brasileiros na Copa Libertadores 2017 (Palmeiras, Santos, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, Atlético-PR e Chapecoense).

Confira os confrontos da quarta fase:

Goiás x Fluminense

Sport x Joinville

Corinthians x Inter

Vitória x ASA ou Paraná

Cruzeiro x SPFC