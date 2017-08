Goiás não passa de empate com líder da Série B e fica mais longe do sonho do acesso

O Goiás continua em débito com o seu torcedor. Repetiu erros de jogos anteriores, como na troca de passes e nos vacilos técnicos e disciplinares do volante Victor Bolt. Nesta sexta-feira (18), logo no inicio do segundo tempo, Bolt fez falta num rival, foi expulso e viu o alviverde goiano ficar no empate, por 1 a 1, com o América (MG), líder da Série B com 40 pontos. Assim, cada vez mais, o time goiano se distancia da briga pelo acesso à elite nacional. O Coelho, superior técnica e taticamente, vai se aproximando do retorno à Série A, da qual foi rebaixado ano passado.

Com portões fechados, o Estádio Olímpico teve o jogo entre alviverdes disputado sob silêncio assustador. Ouviam-se alguns ruídos em campo, gerados pelos gritos de técnicos e jogadores, e fora da praça esportiva, por causa do trânsito nas imediações. Até o toque na bola podia ser ouvido, à distância.

O Goiás, cumprindo penúltimo jogo de suspensão imposta pelo STJD – o último será dia 6 de setembro, diante do Paraná –, continuou mostrando futebol pouco convincente.

Entre os alviverdes, havia uma diferença de 15 pontos favorável ao líder da Série B, o América (MG) em relação ao Goiás, em posição inferior na tabela. Os números se refletiam em campo. O Coelho, organizado taticamente, dominou parte do primeiro tempo. Descia sempre nas costas dos laterais, trocando passes. Perdeu boas chances.

Em campo, o Goiás buscava reabilitação sobre a equipe do técnico Enderson Moreira, um dos mais vitoriosos no aliverde goiano nos últimos anos. Enderson fez da partida sem público um aliado importante. Como se diz na gíria, cozinhou o jogo, deixou o tempo passar e esperou os erros do rival.

Deu certo. No erro de passe de Victor Bolt, o Coelho teve o escanteio. Luan subiu sem marcação e cabeceou – América 1 a 0, aos 37 minutos.

Escanteio de Renan Oliveira e gol de Luan: Goiás 0x1 América Mineiropic.twitter.com/icPWfz393F — Goleada Info (@goleada_info) 19 de agosto de 2017

O Goiás teve boa chance, na arrancada de Carlos Eduardo, e no chute de Pedro Bambu, que beijou a trave.

No lado do Goiás, o técnico Argel Fucks berrava com os jogadores. Gesticulava, exigia mais vibração e pediu para o que o volante/meia Léo Sena iniciasse o aquecimento. Parecia que o alviverde goiano desceria para o vestiário, no intervalo, amargando a derrota parcial. Chegou ao empate num lance confuso. A bola cruzou linha do gol, o goleiro João Ricardo tentou afastá-la e, no meio da confusão, Gustavo mandou para as redes – 1 a 1, aos 44 minutos.

Carlos Eduardo chuta, Rafael Lima salva, Gustavo "briga" com João Ricardo e... gol! Goiás 1x1 América-MGpic.twitter.com/PixXNsxmap — Goleada Info (@goleada_info) 19 de agosto de 2017

Filme com roteiro repetido. O Goiás fez um segundo tempo de risco. Explica-se: Victor Bolt já tinha amarelo e não deixou por menos. Num vacilo, fez falta em Matheusinho e foi expulso. Dificuldades para o alviverde goiano. Ficou mais difícil quando, na área, Gustavo furou e desperdiçou boa jogada de Carlos Eduardo. E, por pouco, não piorou na batida de Hugo, na trave. Depois, a trave novamente ajudou na cobrança de falta de Lima.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Marcelo Rangel. Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Willians (Leo Sena), Victor Bolt, Ramires e Andrezinho (Péricles); Carlos Eduardo e Gustavo (Aylon). Técnico: Argel Fucks.

AMÉRICA (MG): João Ricardo; Zé Ricardo (David), Rafael Lima, Messias (Lima) e Giovann (Pará); Ernandes, Juninho, Renan Oliveira e Matheusinho; Hugo e Luan. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio Olímpico (Goiânia).

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA).

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA).

Público e renda: jogos com portões fechados ao público.

Gols: Luan aos 37 minutos e Gustavo aos 44’ do 1º tempo;.

Expulsão: Victor Bolt no 2º tempo.