Goiás muda time para tentar reabilitação

Vindo de duas derrotas consecutivas no Campeonato Goiano - para Aparecidense e Rio Verde (ambos por 2 a 1) - o Goiás terá três mudanças para enfrentar o Boa Esporte (MG), nesta quarta-feira, em Varginha (MG), pela 2ª fase da Copa do Brasil. Além da volta do zagueiro Everton Sena, que cumpriu suspensão em Rio Verde, o meia Juan e o atacante Aylon também estarão no time titular.

As mudanças foram definidas no treino da manhã desta segunda-feira (27). A tentativa do técnico esmeraldino, Gilson Kleina, é dar mais poder ofensivo à equipe. Os meias Jean Carlos e Thiago Luís deixaram o time titular. Já Everton Sena entra no lugar de David Duarte.

O meia Léo Sena, que sofreu uma pancada na cabeça no início do jogo contra o Rio Verde e teve de deixar a partida, treinou normalmente e está garantido na delegação que viaja para o interior de Minas Gerais no início da noite desta segunda-feira.