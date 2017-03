Goiás já pensa na Série B e busca Railan para a lateral

Posição em que o Goiás sofre carência há anos, a lateral direita deve ter reforço no clube esmeraldino. Railan, de 22 anos, acerta acordo para defender o clube goiano na Série B do Brasileiro. O jogador do Grêmio Novorizontino atualmente disputa o Campeonato Paulista - o clube é o 2º colocado do Grupo C, com 10 pontos, atrás do Palmeiras, que tem 18 pontos.

Para a posição, o Goiás tem os laterais Helder, Johnathan e Pedrinho. No entanto, o técnico Gilson Kleina tem optado por improvisar o volante Pedro Bambu no setor. O treinador também faz isso pelo lado esquerdo, que vem sendo suprido pelo volante Patrick.

Se acertar a transferência, Railan terá o Goiás como o seu quarto clube. O jogador já passou por Fortaleza e Bahia, pelo qual foi formado e de onde saiu após a temporada de 2015, pois teria assinado pré-contrato com um clube catarinense. No entanto, depois da saída do tricolor baiano, Railan atuou pelo Fortaleza em 2016 e pelo Novorizontino neste início de 2017.

Nesta semana, o Goiás se volta para a Copa do Brasil. O elenco esmeraldino treina hoje e amanhã. Na quarta-feira, viaja para Cuiabá, onde enfrenta o Cuiabá, na quinta-feira, pela 3ª fase da Copa do Brasil.