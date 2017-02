Goiás inicia giro fora de casa

Com malas prontas para sequência de viagens, o Goiás tem como primeira parada Rio Verde, hoje, às 16 horas, para enfrentar o time da casa no Estádio Mozart Veloso do Carmo, pela 2ª rodada do 2º turno do Goianão. Depois, o Verdão segue para Varginha onde enfrentará o Boa Esporte, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O alviverde busca recuperação longe de casa depois de ...