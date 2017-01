Goiás inicia Estadual pensando no tri

O Goiás entra em campo hoje tentando deixar para trás o fiasco da campanha na Série B do ano passado, em que terminou em 13º lugar. Um time reformulado, montado pelo antigo ídolo, Harlei Menezes, que retornou à função de diretor de futebol, quer deixar uma boa impressão logo de cara, na estreia da temporada, às 17 horas, diante da Aparecidense, no Estádio Anníbal Batista de Toledo.

Bicampeão, o alviverde conta com oito novidades no time titular, mas ainda não terá Walter, que começará o jogo no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo, já que ainda não tem o preparo físico ideal. Além disso, serão sete atletas fazendo seus primeiros jogos em um Campeonato Goiano.

Entre os estreantes no Estadual, está o artilheiro do Goiás em 2016, com 11 gols: o atacante Léo Gamalho. Experiente em estaduais, o jogador tem títulos baiano (2015), carioca (2006) e gaúcho (2005). Além disso, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano de 2014, jogando pelo Santa Cruz, com 12 gols.

Apesar do bom histórico, Léo Gamalho prefere não fazer nenhum tipo de previsão. “Não tenho meta pessoal. Minha meta é ganhar todos os jogos, se possível, e ajudar o Goiás com gols. Quero fazer cada ano melhor”, revelou o goleador.

Além de Léo Gamalho, toda a linha de defesa fará sua estreia no Goianão. O goleiro Marcelo Rangel, os laterais Helder e Paulinho e os zagueiros Everton Sena e Fábio Sanches iniciam suas trajetórias com a camisa esmeraldina em um duelo local. Eles têm a missão de estancar um dos principais problemas das temporadas, a fragilidade defensiva do Goiás.

No meio, o único a experimentar a sensação de disputar o Goiano pela primeira vez é o meia Jean Carlos. O setor também foi reformulado, mas Pedro Bambu (ex-Atlético) e Victor Bolt (ex-Vila Nova) já acumularam experiências na competição, assim como os jovens esmeraldinos que são remanescentes da temporada passada - o meia Léo Sena e o atacante Carlos Eduardo.

“A Aparecidense tem todo o nosso respeito, claro que temos nossas prioridades. Temos de fazer prevalecer a organização que nós colocamos no jogo. Não podemos deixar de ter uma identidade forte”, avaliou o técnico do Goiás, Gilson Kleina.