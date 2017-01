Goiás inaugura nova concentração

O Goiás inaugurou na noite desta quarta-feira (25) seu novo prédio para concentração dos atletas profissionais. A estrutura, que fica no complexo da Serrinha, estava fechada desde a temporada passada. Com a reforma, os quartos que antes tinham camas de alvenaria e banheiro coletivo, agora são 13 suítes, com salas de convivência, preleção e refeitório.

Os jogadores esmeraldinos já passam a utilizar o local a partir de sábado (28), quando o time se concentrará para a estreia no Campeonato Goiano, diante da Aparecidense, domingo (29), no Estádio Anníbal Batista de Toledo.