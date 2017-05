Goiás fracassa no Paraná

Sem muita inspiração, o Goiás voltou a tropeçar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo antecipado da 4ª rodada, o time esmeraldino perdeu para o Paraná Clube, por 2 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Durival Britto, em Curitiba. Com o resultado, o Goiás segue sem pontuar na competição nacional. O Paraná, por sua vez, chega a quatro pontos.

Assim como na partida de estreia contra o Figueirense, o Goiás sofreu um gol no primeiro tempo e não conseguiu reagir. O time esmeraldino até chegou a balançar as redes com Carlos Eduardo, mas a arbitragem invalidou o lance alegando impedimento. O Paraná Clube também teve um gol anulado pelo árbitro da partida e ainda marcou o segundo no fim da partida.

O Goiás volta campo na próxima sexta-feira, às 21h30, para enfrentar o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O Paraná também joga na sexta-feira, às 19h15, quando recebe o Paysandu, no Durival Britto, em Curitiba.

O jogo

Em casa, o Paraná começou melhor a partida tentando envolver a marcação esmeraldina. O Goiás não mostrava muito ímpeto ofensivo. O início mais positivo do time paranista foi premiado com um gol aos 15 minutos. Guilherme Biteco fez jogada pela direita e cruzou para área. A defesa esmeraldina não conseguiu afastar o perigo e Minho estufou as redes.

O primeiro ataque mais perigoso do Goiás na partida foi com o zagueiro Everton Sena, aos 20 minutos. O defensor acertou cabeçada após cobrança de escanteio, mas errou o alvo. O Goiás não conseguia criar jogadas ofensivas e o Paraná se defendia bem, tanto que foi para o vestiário com a vantagem.

Para o segundo tempo, o técnico Sérgio Soares teve de trocar Everton Sena, contundido, por Felipe Macedo. Assim como na etapa inicial, o Paraná começou melhor e Gabriel Dias obrigou Marcelo Rangel a fazer boa defesa logo aos três minutos.

Aos sete, Carlos Eduardo foi lançado em velocidade e tirou do goleiro para empatar, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 13, Tiago Luís cobrou falta com perigo e mandou na rede pelo lado de fora. Aos 20, o Paraná também marcou e teve gol anulado. O árbitro viu falta de Eduardo Brock.

O Goiás apertou nos últimos minutos de jogo para buscar o empate, mas o esforço não rendeu frutos e o Goiás ainda sofreu o segundo gol de Renatinho, aos 44 minutos, e conheceu sua segunda derrota na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba

Árbitro: Devarly Lira do Rosário (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramirez (ES) e Edson Glicério dos Santos (ES)

Paraná: Leo; Cristovam, Eduardo Brock, Wallace e Rayan; Gabriel Dias (Leandro Vilela), Jhony, Guilherme Biteco, Renatinho, Pedro Bortoluzo (Robson) e Minho (Felipe Alves). Técnico: Cristian de Souza

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena (Felipe Macedo), Alex Alves e Patrick; Willians, Toró (Jean Carlos) e Léo Sena (Juan); Tiago Luís, Léo Gamalho e Carlos Eduardo. Técnico: Sérgio Soares

Gols: Minho aos 15' do 1º tempo e Renatinho aos 44' do 2º tempo (Paraná)

Cartões amarelos: Eduardo Brock, Jhony, Guilherme Biteco (Paraná); Toró, Felipe Macedo (Goiás)