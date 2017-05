Goiás fica no empate com o Brasil de Pelotas

A crise chegou. Sem mostrar evolução no futebol apresentado, o Goiás voltou a decepcionar seu torcedor e ficou no empate, 1 a 1, com o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, no Serra Dourada. Com o resultado, o time esmeraldino chegou ao seu segundo ponto na Série B do Campeonato Brasileiro em 12 disputados. Um aproveitamento de 16,5%.

Um gol relâmpago aos dois minutos de jogo, com jogada ensaiada finalizada pelo zagueiro Alex Alves, chegou a dar esperança de novos ares para os esmeraldinos. Só que a alegria durou uma volta do ponteiro no relógio. No minuto seguinte, Bruno Lopes deixou tudo igual. Em má fase, Léo Gamalho desperdiçou cobrança de pênalti e ainda sofreu sustos passando perto de perder de virada.

O Goiás só volta a campo no dia 6 de junho, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Santa Cruz, às 20h30, no Serra Dourada, contra o Santa Cruz. O Brasil de Pelotas, por sua vez, joga contra o Náutico, na próxima terça-feira, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O jogo

A partida começou eletrizante no Serra Dourada. Logo aos dois minutos, Jean Carlos cobrou escanteio no primeiro poste e Alex Alves apareceu para abrir o placar. Não deu tempo de comemorar. Após saída de bola, Rafinha deu bom passe para Elias, que driblou Marcelo Rangel e rolou para Bruno Lopes deixar tudo igual.

Aos 19 minutos, Léo Gamalho dominou a bola dentro da área e forçou contra a marcação e foi derrubado. O árbitro assinalou a marca da cal. Dois minutos depois, o próprio Léo Gamalho cobrou no canto direito e viu Eduardo Martini fazer a defesa.

O Goiás chegou duas vezes com perigo em jogada individual de Carlos Eduardo e depois com uma finalização de bicicleta do volante Patrick. Com duas faltas sofridas, Carlos Eduardo cavou a expulsão do zagueiro Teco, que deu duas entradas fortes no atacante esmeraldino.

Logo no início do segundo tempo, o meia Jean Carlos reclamou acintosamente contra uma marcação de falta e foi expulso de forma direta. Aos 13, o Brasil de Pelotas chegou a marcar o gol da virada, mas a jogada era invalidada por impedimento. Aos 21, Bruno Lopes teve chance clara para marcar o segundo, mas errou o arremate.

Sem força, o Goiás não incomodou o goleiro Eduardo Martini no segundo tempo e ainda correu riscos no contra-ataque. O Brasil de Pelotas não conseguiu aproveitar as oportunidades e o jogo terminou empatado.

Ficha técnica

Local: Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB)

Assistentes: Márcio Freire Lopes (PB) e Tomaz Diniz de Araújo (PB)

Goiás: Marcelo Rangel; Tony, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians (Michael), Patrick e Jean Carlos; Carlos Eduardo (Aylon), Léo Gamalho e Tiago Luís (Elyeser). Técnico: Sérgio Soares

Brasil-RS: Eduardo Martini; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, João Afonso e Rafinha (Wagner); Bruno Lopes, Rodrigo Silva (Evaldo) e Elias (Marcinho). Técnico: Rogério Zimmermann

Gols: Alex Alves aos 2’ do 1º tempo (Goiás), Bruno Lopes aos 3’ do 1º tempo (Brasil)

Cartões amarelos: Willians, Patrick, David Duarte, Carlinhos (Goiás); Teco, Evaldo, Marlon (Brasil)

Expulsões: Teco (Brasil), Jean Carlos (Goiás)

Público: 1.263 pagantes

Renda: R$ 20.835,00