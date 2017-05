Goiás estreia na Série B com derrota para o Figueirense

Após o doce sabor do título estadual, o Goiás estreou com gosto amargo na Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino foi derrotado pelo Figueirense, por 1 a 0, neste sábado, no Serra Dourada, na estreia do técnico Sérgio Soares.

Com pouca criatividade, o Goiás ficou preso na marcação do time catarinense e ainda viu o adversário não desperdiçar uma oportunidade nascida de vacilo do meia Léo Sena, aos 37 minutos da etapa inicial.

O Goiás volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Paraná Clube, no Estádio Durival Britto, em Curitiba. Esta partida é válida pela 4ª rodada da Série B e foi antecipada pela CBF. O Figueirense, por sua vez, joga no próxima sábado, às 16h30, em casa, contra o Náutico.

O JOGO

A partida começou com 10 minutos de atraso devido queda de energia no Serra Dourada. Em casa, o Goiás começou assustando aos dois minutos. O atacante Carlos Eduardo pressionou o goleiro Thiago Rodrigues e travou bola com ele. O destino da bola por pouco não foi o gol catarinense.

O segundo ataque do Goiás só aconteceu aos 10 minutos. O meia Jean Carlos experimentou de fora da área e mandou rente à trave direita. O início do Goiás era melhor, mas, aos poucos, o time visitante foi equilibrando a partida.

O jogo estava morno até a marca de 34 minutos. Jean Carlos foi esperto e desviou de cabeça lançamento vindo de Patrick. A bola sobrou limpa para Tiago Luís, que bateu com força e obrigou Thiago Rodrigues a trabalhar.

O Figueirense não tinha chegado ao ataque com perigo, mas foi quem abriu o placar aos 37 minutos. Léo Sena perdeu a bola na intermediária de defesa e Henan deu bom passe para Robinho. O atacante entrou na área e finalizou na saída de Marcelo Rangel.

Para o segundo tempo, o técnico Sérgio Soares voltou com duas mudanças no time titular. O volante Elyeser, estreante, e o atacante Michael entraram nas vagas de Léo Sena e Jean Carlos, respectivamente. Mesmo com as mudanças, o Goiás não conseguia criar oportunidades para empatar a partida no início do segundo tempo.

Aos 15 minutos, Carlos Eduardo fez jogada individual e cruzou no segundo poste para Michael. O baixinho cabeceou com potência e exigiu grande defesa de Thiago Rodrigues. Três minutos depois, Carlos Eduardo driblou o goleiro e cruzou rasteiro. Léo Gamalho furou feio e perdeu chance clara de empatar.

Mesmo com um time ofensivo em campo, o Goiás não conseguiu sair a marcação imposta pelo Figueirense e amargou derrota na estreia do Campeonato Brasileiro Série B.

Ficha técnica

Local: Serra Dourada

Árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: Márcio Correia Dias (PA) e Heronildo Freitas (PA)

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena, Alex Alves e Patrick; Victor Bolt (Thalles), Léo Sena (Elyeser) e Jean Carlos (Michael); Tiago Luís, Léo Gamalho e Carlos Eduardo. Técnico: Sérgio Soares

Figueirense: Thiago Rodrigues; Dudu, Leandro Almeida, Bruno Alves e Iago; Zé Antônio, Dudu Vieira e Robinho (Renan Mota); Jorge Henrique (Juliano), Luidy e Henan (Henan). Técnico: Márcio Azevedo

Gols: Robinho aos 37 minutos do 1º tempo (Figueirense)

Cartões amarelos: Léo Sena (Goiás); Dudu (Figueirense)

Público: 2.116 pagantes

Público total: 3.107

Renda: 41.440,00