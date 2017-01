Goiás estreia com vitória na Copinha; Tacão perde

O Goiás foi pressionado, mas não teve problemas para vencer o Pérolas Negras em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira (4), o alviverde goleou a equipe composta por refugiados haitianos, por 4 a 0, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

Com o resultado, o Goiás assumiu a liderança do Grupo 24 ao lado do Nacional (SP), que venceu o Corisabbá (PI), na preliminar.

Madson abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo, aproveitando falha na saída de bola da defesa adversária. Guilherme subiu mais alto que a zaga e completou escanteio cobrado da esquerda, ampliando aos 33. O terceiro gol saiu aos 9, com Rafael. Aos 25, Pierre fez gol contra, fechando o marcador.

O Pérolas Negras ainda terminou a partida com um jogador a menos, pois seu goleiro foi expulso. O time esmeraldino volta a campo, nesta sexta-feira (6), diante do Nacional, às 14 horas.

TRINDADE

O Trindade não teve a mesma sorte do time esmeraldino. O Tacão até começou vencendo, mas sofreu a virada do Bahia, que ganhou por 3 a 1, no Estádio Baetão, em São José dos Campos (SP).

Marcel abriu o placar para o Trindade logo aos 3 minutos de partida. Everson empatou aos 30. Na etapa final, Hugo virou o jogo aos 4 e Douglas fechou o marcador aos 44. O Tacão volta a campo nesta sexta-feira (6), às 19 horas, contra o São Bernardo.