Goiás estreia com vitória na Copa do Brasil sub-20

O Goiás largou com o pé direito na Copa do Brasil sub-20. O time esmeraldino bateu o Atlético-PR, por 1 a 0, nesta terça-feira, na Serrinha. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodney. Com o resultado, o Goiás joga por um empate na próxima quarta-feira, em Curitiba.

Com reforço de três jogadores que servem à categoria profissional, o lateral esquerdo Jefferson, o meia Thalles e o atacante Otacildo, além do técnico Sílvio Criciúma, que se divide no comando do sub-20 e dos profissionais, o Goiás conseguiu aproveitar sua condição de mandante e abrir vantagem no duelo contra o Furacão.

Em caso de classificação, o Goiás enfrentará o vencedor do duelo entre Vitória-BA e Santa Cruz-PE. O time esmeraldino conseguiu se classificar para a Copa do Brasil sub-20 após a desistência do Brasil-RS.