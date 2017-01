Goiás espera documentação do São Paulo para apresentar Jean Carlos

O meia Jean Carlos chegou a Goiânia na noite de domingo e já passou por avaliações no Goiás. O contrato entre meia e alviverde já está assinado e tem duração até o fim da temporada de 2017. No entanto, o clube esmeraldino espera documentação do São Paulo, clube com o qual o jogador tinha vínculo até meados do ano, para apresentá-lo oficialmente.

A transferência de Jean Carlos passa também pelo São Bernardo, clube com o qual o jogador tem vínculo. É por este clube paulista que o meia será emprestado ao Goiás até o fim de 2017.

Jean Carlos é um dos reforços do Goiás para a temporada 2017. O clube também já contratou, o goleiro (Marcelo Rangel), os zagueiros Fábio Sanches e Everton Sena, os laterais Helder e Paulinho, os volantes Toró, Pedro Bambu e Victor Bolt, o meia Mael e o atacante Medina.

Jean Carlos se destacou pelo Vila Nova no ano passado e foi para o São Paulo em setembro. No entanto, o técnico Rogério Ceni não quis contar com o jogador para 2017 e o liberou para procurar outro clube.