Goiás espera chegada de lateral experiente

O Goiás espera para a tarde desta segunda-feira (30) a chegada do lateral esquerdo Juan. O jogador, de 34 anos, que nas duas últimas duas temporadas atuou pelo Coritiba, tem um currículo extenso, com passagens ainda por Flamengo, São Paulo, Santos e Vitória.

O jogador passará por exames médicos e, caso aprovado, firmará contrato com o clube até o final da temporada. Este será a 14ª contratação do alviverde para 2017, o segundo para a posição, já que Paulinho, que veio do Londrina, faz parte da lista.

A chegada de Juan não encerra a busca da diretoria por mais jogadores. O diretor de futebol do clube, Harlei Menezes, ainda procura um atacante de velocidade para incrementar o elenco ainda durante o Campeonato Goiano.

Após a 1ª rodada do Campeonato Goiano (empatou por 2 a 2 com a Aparecidense), o Goiás se reapresenta nesta segunda-feira (30). A próxima partida do alviverde no Estadual é na quarta-feira (1º), contra o Rio Verde, na Serrinha.