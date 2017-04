Goiás esgota planos e traz antigo desejo

Sérgio Soares é o novo técnico do Goiás e assume o clube assim que encerrar sua participação no Campeonato Paulista - Troféu do Interior - no comando do Santo André. Após estudar nomes, perfis e traçar planos A, B, C... o desfecho foi a contratação do técnico de 50 anos que terá missão de subir o alviverde para a Série A do Brasileiro. Desde a saída de Gilson Kleina, há quase...