Goiás encaminha contratação de revelação do Goianésia

Um dos poucos destaques da atual edição do Campeonato Goiano deve ser reforço do Goiás para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Michael, do Goianésia, autor de dois gols no Goianão 2017 deve ter acerto com o Alviverde concluído após o término do Estadual.

O jogador, que completa 21 anos no próximo domingo, foi bastante elogiado pelo técnico Gilson Kleina após a goleada de 4 a 0 sobre o Cuiabá, pela Copa do Brasil.

“Acompanhamos vários campeonatos, como o Mineiro, o Paulista, o Carioca. É inegável que ele (Michael) é um destaque do Campeonato Goiano. Em dois jogos contra ele vimos um jogador muito insinuante, que arremata, que ajuda na retomada. Chama a atenção essas características, é o que o futebol pede. Ele cai pelo lado direito, pelo esquerdo, tem o drible. É um atleta que a gente observa”, declarou Gilson Kleina.

Segundo o Goianésia, durante o confronto entre Azulão e Verdão no último final de semana, o técnico esmeraldino buscou informações sobre o atacante com o treinador Jorge Saran, do Goianésia. No entanto, o clube do Vale do São Patrício negou que o jogador já esteja acertado com o Goiás.

Michael foi revelado pelo Monte Cristo em 2015, mas logo chamou atenção do Goiânia. No Galo, o atacante apresentou suas jogadas de velocidade e deu muito trabalho para as defesas dos rivais do Goiânia na disputa da Divisão de Acesso em 2016. Michael foi contratado pelo Goianésia no final do ano passado e participou de sete dos oito jogos do Azulão no Estadual.