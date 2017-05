Goiás encaminha contratação de destaque do Salgueiro

A diretoria do Goiás está perto de anunciar a contratação do meia Valdeir, de 24 anos, para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque do Salgueiro-PE, o jogador chega como opção de mais velocidade ao meio-campo esmeraldino.

Valdeir já atuou em clubes como Bahia de Feira, Feirense-BA, Campinense-PB, Madureira-RJ e o próprio Salgueiro-PE. No clube pernambucano, Valdeir foi um dos destaques, com 5 gols, na campanha que levou a equipe à final da competição estadual.

Em entrevista ao globoesporte.com, o meia Valdeir confirmou que chega em Goiânia na próxima quinta-feira. “Estou acertando com o Goiás, mas não assinei nada ainda. Devo chegar em Goiás na quinta-feira para fazer exames médicos”, frisou.

A diretoria esmeraldina não comentou sobre a chegada do possível reforço.