Goiás empata jogo-treino na Serrinha

No primeiro jogo-treino da pré-temporada, o Goiás deixou uma ponta de preocupação em sua torcida. Jogando no Estádio da Serrinha, no final da tarde desta quarta-feira (18), o time esmeraldino empatou com o Uberlândia por 1 a 1.

O gol dos mineiros ocorreu aos 5 minutos do segundo tempo, quando as duas equipes já estavam com os reservas em campo. Após uma cobrança de escanteio, Bruno Costa escorou para o fundo do gol.

Na segunda metade do segundo tempo, insatisfeita com o desempenho dos times titular e reserva do Goiás, a torcida presente na Serrinha começou a protestar e deu mostras que a insatisfação com o time continua em 2017. Só aos 44 minutos veio o empate. Rezende, também após uma jogada de escanteio, evitou o vexame maior.

No sábado (21), às 10 horas, o Goiás volta a fazer um jogo-treino, desta vez contra o Brasília.