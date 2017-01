Goiás e Trindade comemoram avanço na Copinha

Goiás e Trindade se juntaram ao Atlético e estão classificados para a 2ª fase da Copa São Paulo de Juniores. O avanço das equipes ocorreu neste domingo (8), com vitórias de ambos, pela 3ª rodada da fase de classificação. Enquanto o alviverde garantiu 100% de aproveitamento com triunfo sobre o Corissabá, por 4 a 2, em São Paulo, o Tacão passou pelo Fast (AM), por 2 a 1, em São Bernardo do Campo (SP).

Com a vitória, o time da capital da fé ficou com a 2ª colocação do Grupo 21, com 6 pontos. O Bahia ajudou o Trindade a se classificar ao empatar com o São Bernardo - com o resultado os baianos terminaram na liderança da chave, com 7 pontos. Os gols da vitória do Tacão sobre o Fast foram marcados por Vitor e Marcel, enquanto Alex, de pênalti descontou para os amazonenses.

Na próxima fase, o Tacão enfrentará Bragantino, enquanto o Goiás jogará contra o São Caetano. Na manhã deste domingo,os verdinhos enfrentaram o Corissabá (PI), no Estádio Nicolau Alayon e venceram por 4 a 2. Os gols do Goiás foram marcados por Nilson (2) e Patrick, e um contra da equipe piauiense. Com isso, o Goiás terminou a 1ª fase com 9 pontos em 3 jogos, no Grupo 24.

As datas dos próximos jogos de Goiás e Trindade ainda não foram confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Já o Atlético, outro time goiano que garantiu passagem à próxima fase, jogará contra o Paulista, nesta terça-feira, às 18h30 no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP).



Dos quatro clubes do Estado que iniciaram a competição, apenas o Vila Nova não conseguiu avançar.