Goiás e Léo Gamalho acertam rescisão de contrato

Está chegando ao fim a passagem do atacante Léo Gamalho pelo Goiás. O atacante, artilheiro do time na atual temporada com 13 gols, está acertando sua rescisão de contrato de forma amigável com a diretoria do clube esmeraldino.

Desde o último fim de semana, quando teve seu veículo apedrejado, o atacante Léo Gamalho viveu dias de tormento no Goiás. O jogador foi colocado em uma equipe B e deixou de treinar com o grupo principal.

A situação delicada culminou na saída do atacante. Segundo o presidente Sergio Rassi, o clube foi procurado para acertar uma rescisão amigável. Como Léo Gamalho tinha perdido espaço no grupo, a decisão pela ida do atacante acabou saindo de comum acordo das duas partes.

O provável destino do atacante Léo Gamalho é a Ponte Preta, clube da Série A que é treinado por Gilson Kleina, técnico que comandou o Goiás entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre deste ano, justamente período de melhor fase de Léo Gamalho com a camisa do Goiás.

Apesar de ter vivido jejum de gols que durou mais de cem dias, os números de Léo Gamalho em sua passagem pelo Goiás são bons. O atacante marcou 24 gols em 49 jogos e conquistou o título do Campeonato Goiano de 2017. Com a saída de Léo Gamalho, a diretoria esmeraldina deve ir ao mercado para contratar um novo centroavante.