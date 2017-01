Goiás domina jogo-treino e bate Brasília no Estádio da Serrinha

Se no primeiro jogo-treino, contra o Uberlândia (1 a 1), na quarta-feira, o Goiás mostrou um time pouco produtivo, o duelo contra o Brasília deu um alento ao torcedor, que esteve presente em bom número no Estádio da Serrinha, na manhã deste sábado (21). O alviverde venceu por 2 a 0, com gols de Léo Gamalho e Everton Sena.

No primeiro tempo, o Goiás conseguiu ter um bom volume de jogo e criou várias situações de gol. Na etapa, o time fez 2 a 0, com destaque para as jogadas pelo lado direito. Léo Gamalho, de pênalti, aos 20 minutos, e Everton Sena, de cabeça, aos 33, marcaram na metade inicial do jogo.

Diferente do confronto da quarta-feira, após o intervalo não houve a troca de todos os jogadores. Apenas o atacante Léo Gamalho e o meia Léo Sena saíram para as entradas dos atacantes Walter e Medina. Com o decorrer do tempo, outras mudanças foram feitas no Goiás, até que aos 21 minutos da etapa final toda equipe estava modificada.

Apesar das alterações, o Goiás seguiu com o domínio do jogo, mas criou poucas chances de gol e o placar ficou mesmo em 2 a 0.

O próximo compromisso do alviverde será o primeiro jogo oficial da temporada. No dia 29, o time estreia no Goianão diante da Aparecidense, em Aparecidense de Goiânia.